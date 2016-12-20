Андрей Лунев: "Завтра прохожу медосмотр в "Зените"

Голкипер "Уфы" Андрей Лунев завтра пройдет медосмотр в "Зените". Об этом сам вратарь сообщил корреспонденту "СЭ". Напомним, голкипер имеет действующий контракт с уфимским клубом еще в течение двух с половиной лет. В текущем сезоне Лунев провел 10 матчей в премьер-лиге.
– Да, завтра у меня медосмотр, – сказал Лунев. (Сергей ЕГОРОВ)
bibik.i
надеюсь Лодыгина на лавку посадит, иначе он весной бабочек наловит
18:54
ddf
Время покажет, но думаю что трансфер для Зенита неплохой
18:46
ddf
Vedi Селехов основной фундамент Спартака, Лунев надежда и опора Зенита.
18:45
velikiy knyaz
Лунев - это вратарь сборной
18:45
Vedi
Бизнес и только бизнес . Селихов лавка Спартака - Лунев лавка Зенита . И ни кто не думает про усиление команд
18:43
Markao.
Завтра медосмотр,но не сказал где))
18:24
Santa Barbara
голос из Санкт-Петербурга ///// Если уж брать в ЗЕНИТ вратаря, то либо Нойера, либо Де Хеа... {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Нормально ты губу раскатал! ))))))))))) Что Нойер и де Хеа забыли в Зените? ))))))))))))))))
18:20
LemieuxMario
ну скамейка-то в зените длинная. места всем хватит)))
17:56
Солист Мак
Акинфеев начинал в клубе, за который играл с 4-х лет, а чем закончилась история с Лодыгиным мы все знаем.
17:49
паоло росси
так начинали акинфеев в цска и лодыгин в зените
17:46
Солист Мак
Селекционная служба зенита напоминает стаю сорок, которые набрасываются на все что блестит. 10 матчей в 25 лет это не тот уровень, чтоб сразу стать первым в зените. Надо еще работать и работать, а главное побольше играть.
17:38
голос из Санкт-Петербурга
Даже не знаю, что сказать по этому поводу.... Я, конечно, не специалист, но у меня возникает вопрос: А чем Лунёв лучше Лодыгина, Кержакова и Бабурина? Если уж брать в ЗЕНИТ вратаря, то либо Нойера, либо Де Хеа...
17:22
werder63
Лавка запасных вратарей в Зените не до конца отполирована Кержаковым, помощь едет))
17:22
King's Bounty IIII
лунтик в зените
17:01
Фрэнки четыре пальца
ЛУНЬев про тебя Орлов ничего не говорил
16:55
RocknRolf
немытые решили еще одного игрока сгубить,Лунев это же БОЛОТО!
16:43
Реалист!
Цыган прислушался к моему совету или наши мнения совпали, что бывает очень редко. Теперь в Зените 2 лучших вратаря России - Кержаков и Лунев!
16:43
craped
Поспешили. Кот в мешке.
16:41
Parasenok
место на скамейке обеспечено :)
16:38
serzheo
Вот так вот.
16:32
shpasic
а как же Лодыгин?
16:32