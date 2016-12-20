Андрей Лунев: "Завтра прохожу медосмотр в "Зените"

Голкипер "Уфы" Андрей Лунев завтра пройдет медосмотр в "Зените". Об этом сам вратарь сообщил корреспонденту "СЭ". Напомним, голкипер имеет действующий контракт с уфимским клубом еще в течение двух с половиной лет. В текущем сезоне Лунев провел 10 матчей в премьер-лиге.

– Да, завтра у меня медосмотр, – сказал Лунев. (Сергей ЕГОРОВ)