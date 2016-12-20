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Андрей Лунев: "Завтра прохожу медосмотр в "Зените"

Вратарь "Уфы" Андрей ЛУНЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Вратарь "Уфы" Андрей ЛУНЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
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Голкипер "Уфы" Андрей Лунев завтра пройдет медосмотр в "Зените". Об этом сам вратарь сообщил корреспонденту "СЭ". Напомним, голкипер имеет действующий контракт с уфимским клубом еще в течение двух с половиной лет. В текущем сезоне Лунев провел 10 матчей в премьер-лиге.

– Да, завтра у меня медосмотр, – сказал Лунев. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (21)
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bibik.i

надеюсь Лодыгина на лавку посадит, иначе он весной бабочек наловит

18:54

ddf

Время покажет, но думаю что трансфер для Зенита неплохой

18:46

ddf

Vedi Селехов основной фундамент Спартака, Лунев надежда и опора Зенита.

18:45

velikiy knyaz

Лунев - это вратарь сборной

18:45

Vedi

Бизнес и только бизнес . Селихов лавка Спартака - Лунев лавка Зенита . И ни кто не думает про усиление команд

18:43

Markao.

Завтра медосмотр,но не сказал где))

18:24

Santa Barbara

голос из Санкт-Петербурга ///// Если уж брать в ЗЕНИТ вратаря, то либо Нойера, либо Де Хеа... {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Нормально ты губу раскатал! ))))))))))) Что Нойер и де Хеа забыли в Зените? ))))))))))))))))

18:20

LemieuxMario

ну скамейка-то в зените длинная. места всем хватит)))

17:56

Солист Мак

Акинфеев начинал в клубе, за который играл с 4-х лет, а чем закончилась история с Лодыгиным мы все знаем.

17:49

паоло росси

так начинали акинфеев в цска и лодыгин в зените

17:46

Солист Мак

Селекционная служба зенита напоминает стаю сорок, которые набрасываются на все что блестит. 10 матчей в 25 лет это не тот уровень, чтоб сразу стать первым в зените. Надо еще работать и работать, а главное побольше играть.

17:38

голос из Санкт-Петербурга

Даже не знаю, что сказать по этому поводу.... Я, конечно, не специалист, но у меня возникает вопрос: А чем Лунёв лучше Лодыгина, Кержакова и Бабурина? Если уж брать в ЗЕНИТ вратаря, то либо Нойера, либо Де Хеа...

17:22

werder63

Лавка запасных вратарей в Зените не до конца отполирована Кержаковым, помощь едет))

17:22

King's Bounty IIII

лунтик в зените

17:01

Фрэнки четыре пальца

ЛУНЬев про тебя Орлов ничего не говорил

16:55

RocknRolf

немытые решили еще одного игрока сгубить,Лунев это же БОЛОТО!

16:43

Реалист!

Цыган прислушался к моему совету или наши мнения совпали, что бывает очень редко. Теперь в Зените 2 лучших вратаря России - Кержаков и Лунев!

16:43

craped

Поспешили. Кот в мешке.

16:41

Parasenok

место на скамейке обеспечено :)

16:38

serzheo

Вот так вот.

16:32

shpasic

а как же Лодыгин?

16:32

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