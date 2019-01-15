Адвокат первой жены Тарасова рассказал о долгах футболиста по алиментам. Это огромная сумма

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой, бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказал "СЭ" о задолженностях футболиста по алиментам.

– Приставы наконец просчитали сумму долга Тарасова – она, как я и говорил ранее, составила почти 7,5 миллионов рублей, – сообщил Жорин. – Как только Дмитрий перечислит задолженность полностью, мы приступим к взысканию неустойки, которая составит еще 8,5 миллионов рублей. Неудивительно, что Тарасов до сих пор заявляет, что ничего не должен своему ребенку.

Удивляет другое – "Локомотив", вместо того, чтобы погасить долг своего игрока, занял странную позицию. Клуб в этом месяце перечислил Оксане на 100 тысяч рублей меньше, чем в прошлом, и тоже отрицает наличие задолженности. В связи с новогодними праздниками была некая пробуксовка по подготовке документов, но вот, наконец, появилось официальное постановление пристава о размере задолженности. Цифры – те же, что я называл. Отпираться бессмысленно.

Также Жорин предоставил "СЭ" снимок документа, в котором указана задолженность Тарасова по алиментам. Там засвидетельствовано, что полузащитник должен 7,5 миллионов рублей, правда, 585 тысяч их них Дмитрий уже выплатил.

Напомним, Тарасовы развелись в 2011 году, суд постановил, что хавбек должен выплачивать бывшей супруге алименты. (Арман Мкртчян, Иван Торопцев)