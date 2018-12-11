Адвокат Глушакова отказалась комментировать аудиозаписи с угрозами Дениса в адрес жены

Марина Дубровская, адвокат капитана "Спартака" Дениса Глушакова, отказалась комментировать аудиозаписи, на которых футболист угрожает своей жене Дарье. Супруги ведут бракоразводный процесс. Ранее Дубровская не стала комментировать информацию о том, что Глушакова подала заявление в правоохранительные органы, в котором обвиняет полузащитника в угрозе убийством.

Сегодня телеграм-канал Mash выложил две аудиозаписи, на которых Глушаков в нецензурной форме угрожает супруге. (Иван Торопцев)

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Знакомлюсь с записями угроз Глушакова. Полиция проводит проверку"