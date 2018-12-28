Адвокат Дарьи Глушаковой готовит жалобы по делу о разделе имущества

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил "СЭ" о ходе дела о разводе супругов. Также Жорин проинформировал, что планирует подать две жалобы в связи с отказом суда принять уточняющий иск со стороны Дарьи. Напомним, ранее адвокат говорил, что заявил об отводе судьи Натальи Самороковской, ведущей процесс о разделе имущества между Глушаковыми.

– Судебный процесс по делу о разделе имущества продолжается, мы подали уточнение иска, которое у нас не приняли в Никулинском районном суде, о чем я говорил ранее, – сказал Жорин. – Считаем, что это незаконно, да так полагают все – в шоке и истцы, и ответчики. В связи с этим готовим жалобу на определение суда, дальше направим жалобу на имя председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, и подадим в квалификационную коллегию судей, чтобы на это обратили внимание.

Это никоим образом не влияет на процесс раздела имущества, просто, поскольку мы специализируемся на данной теме, очень болезненно относимся к нарушению закона в этой сфере, особенно грубому. Поэтому собираемся предпринять определенные действия, чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем. Что же касается позиции по делу в целом, то нисколько не сомневаемся, что в итоге имущество будет поделено пополам. (Иван Торопцев)