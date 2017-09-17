Аблай Мбенг: "Ахмату" надо работать над ошибками и побеждать"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг после матча 10-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:2) отметил, что команде тяжело дался перелет. Сенегалец вышел в этой встреч на замену и забил первый гол в нынешнем сезоне.

- Надеюсь, этот гол раскрепостит и придаст уверенности, - цитирует пресс-служба клуба Мбенга. - Конечно, было бы приятнее, если бы мы выиграли.

Очень досадно, что упустили победу! Мы все настраивались на победу и верили, что сможем завоевать три очка. Но одна наша ошибка позволила сопернику провести контратаку и сравнять счёт. Нам нельзя унывать, нужно работать над ошибками и побеждать в предстоящих матчах.



Сложно ли было играть из-за смены часовых поясов и длительного перелета? Это непросто, но такова жизнь и обстоятельства. Нужно выходить на поле и играть.