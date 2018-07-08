Абель Эрнандес подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет?

Нападающий Абель Эрнандес, чей контракт с "Халл Сити" подошел к концу, перейдет в ЦСКА, сообщает Твиттер Hull Transfers. По информации источника, соглашение между 27-летним уругвайцем и российским клубом будет рассчитано на 5 лет.

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Как ранее сообщал "СЭ", стороны уже согласовали детали договора. 5 июля агент игрока побывал в Москве и уладил остававшиеся вопросы.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за "Халл" под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В начале сезоне Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в первенстве 10 матчей и забил 8 голов.

Abel Hernandez is set to join CSKA Moscow on a five-year-deal. All the best, Abel! 🔶⬛️ (@schmidt_felipe) #hcafc pic.twitter.com/QJEgk2t7ak – Hull Transfers (@HullTransfers) 7 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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