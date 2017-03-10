10:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

300 кг семян засеяны на поле стадиона "Томи"

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Работники арены "Труд", которая является домашней для футбольного клуба "Томь", засеяли дополнительные 300 кг семян на поле стадиона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев. Ранее сообщалось, что матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром", запланированный на 18 марта, может быть перенесен из Томска в Пермь из-за неудовлетворительного состояния газона.

- Вчера у нас была комиссия РФПЛ, она осталась довольна состоянием газона и почвы, - цитирует ТАСС Киселева. - Сделали срез, который показал, что корневая система жива. Единственное, что сейчас нужно, - это тепло. Мы засеяли 300 кг семян, дополнительно внесли.

У нас поле будет лучше, чем то, на котором мы играли в прошлом туре в Ростове-на-Дону. Специалисты сказали, что у нас поле гораздо лучше, чем в Екатеринбурге. Мы настроены позитивно, все предпосылки, чтобы сыграть в Томске, есть. Ждем решения комиссии РФПЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4083457

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Luch-Energy

к ФНЛ поле готовят?

11:01

Beard

Что посеяли?Тыкву,морковь,свеклу?когда собирать урожай будем?

10:44

Habar

Как программа "Время" цикл "Вести с полей!:)

10:29

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