"14 градусов". "СКА-Хабаровск" измерил температуру поля перед матчем с ЦСКА

"СКА-Хабаровск" на своей странице в Твиттере опубликовал отчет об измерениях температуры поля за час до начала матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Средняя температура газона - 14 градусов.

"Готовность к матчу – 100 процентов. Температура в одном из мест на футбольном поле 16,7 по Цельсию. Средняя температура на поле 14 градусов. Время измерения – 18.00 по Хабаровску. Армейское дерби уже через полчаса", - говорится в сообщении.

Матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА начнется сегодня в 12.00 по московскому времени (в 19.00 по местному). Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" – ЦСКА.