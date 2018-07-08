В Интернете появились первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде

В Интернете появились первые кадры спасения игроков юношеской футбольной команды, застрявших в затопленной пещере в Таиланде.

Журналист NBC News Джейнис Фрейер опубликовал видео, на котором машина скорой помощи, в которой находится первый спасенный ребенок, отъезжает от пещеры.

Канал Fox News опубликовал кадры спасения юных футболистов, снятые непосредственно в пещере.

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa – FOX & friends (@foxandfriends) 8 июля 2018 г.

Сообщается, что на поверхность удалось поднять уже четверых детей.

Напомним, что 23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода.