17:08 | Футбол

В Интернете появились первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде


В Интернете появились первые кадры спасения игроков юношеской футбольной команды, застрявших в затопленной пещере в Таиланде. 

Журналист NBC News Джейнис Фрейер опубликовал видео, на котором машина скорой помощи, в которой находится первый спасенный ребенок, отъезжает от пещеры.

Канал Fox News опубликовал кадры спасения юных футболистов, снятые непосредственно в пещере.

Сообщается, что на поверхность удалось поднять уже четверых детей. 

Напомним, что 23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода. 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/news/smi-dvoe-iz-12-yunyh-futbolistov-zastryavshih-v-peschere-vyvedeny-na-poverhnost-1432586/

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