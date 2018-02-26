УЕФА готов ввести четвертую замену во всех турнирах

УЕФА в ближайшее время планирует утвердить правило четвертой замены во всех турнирах, проводимых под эгидой ассоциации, сообщает Marca. В организации обеспокоены нагрузками футболистов из-за большого количества матчей за сезон .

В УЕФА остались довольны тестированием замены в молодежном и юниорском чемпионатах Европы, а также в чемпионате Европы среди женщин. Напомним, что в прошлом году футбольная ассоциация Англии разрешила клубам проводить четвертую замену в Кубке страны в дополнительное время и со стадии 1/4 финала.