Совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что совет регионов РФС 21 января на заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит программу по поддержке регионального футбола.

Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.

- Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию, - приводит ТАСС слова Мутко. - Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию - "Поддержка регионов", возрожденный проект "Поиск талантов", "Подари детям стадион", также образовательные программы, поддержка женского футбола.

Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу "Поддержка регионов", заслушаем позиции.