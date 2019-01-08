СМИ: Венгер может возглавить сборную Катара

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Катара, сообщает France Football. 69-летний французский специалист является основным кандидатом на пост.

Сообщается, что руководство национальной команды Катара планирует назначить Венгера для подготовки к домашнему чемпионату мира 2022 года.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Весной сезона 2017/2018 француз покинул пост главного тренера лондонской команды. Венгер трижды приводил "канониров" к чемпионству в АПЛ, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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