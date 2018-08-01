20:22 | Футбол

Розетти сменит Коллину на посту старшего офицера УЕФА по вопросам судейства


Бывший глава департамента судейства РФС Роберто Розетти сменил Пьерлуиджи Коллину на посту старшего офицера УЕФА по вопросам судейства. Коллина покинул этот пост по личным причинам. 

- Это большая честь для меня, - цитирует Розетти официальный сайт УЕФА. - В последние годы УЕФА главенствует в деле профессионального обучения судей, и я с нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к этому процессу и дать ему новый импульс совместно с президентом, судейскими офицерами, комитетом, а также остальными представителями организации.

 

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/communications/news/newsid=2565908.html

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