Экс-футболист "Барселоны" Роналдинью остался без паспорта из-за долгов, сообщает Globo Esporte. Суд принял решение изъять документ у бразильца.

В 2015 году Роналдинью был оштрафован на 2,5 миллиона долларов за нанесение экологического ущерба природе. Бывший футболист "Барселоны" построил склад и рыболовную платформу в запрещенном месте. 38-летний бразилец не оплатил штраф, что повлекло за собой такое решение. Также в деле фигурирует брат Роналдинью - Ассис.

Роналдинью завершил футбольную карьеру в январе этого года. Он выступал за такие известные клубы, как "ПСЖ", "Барселону" и "Милан". В 2002 году Роналдинью в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. В 2005 году бразилец получил "Золотой мяч".