Родители юных футболистов дали согласие на их вывод из пещеры в Таиланде

В Таиланде началась операция по спасению 12 юных футболистов и их тренера из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, сообщают "РИА Новости". Их родители дали согласие на эвакуацию из пещеры.

В 6.00 по московскому времени команда из 13 водолазов отправились в дальний район пещеры. Выхода детей вместе с дайверами на поверхность следует ожидать не раньше 17.00 по Москве. От входа в пещеру убрали всех журналистов. Вместе с тем, родственников детей допустили на место операции.

Еще ночью вход в пещеру и тенты, в которых отдыхают и хранят свое оборудование боевые пловцы, обнесли непрозрачной зеленой пластиковой пленкой. На площадку перед Тхам Луанг заехали 13 автомобилей скорой помощи, которые стояли наготове неподалеку в течение всей поисково-спасательной операции.

Напомним, что 23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода.