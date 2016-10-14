ФИФА создаст рабочую группу для развития киберспортивного направления

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует развивать киберспортивное направление, сообщает пресс-служба организации. Для этой цели будет создана рабочая группа.

Причиной этого решения послужил стремительный рост аудитории крупных киберспортивных соревнований. В частности подчеркивается, что уже в 2014 году среднее количество зрителей матчей чемпионата мира по League of Legends превышало соответствующий показатель игр финальной серии НБА.

- Так как мир кибеспорта постоянно расширяется, у ФИФА есть великолепная возможность скопировать продукт мировых турниров на поле и организовать виртуальные соревнования под своей эгидой, - утверждается в заявлении ФИФА. - Чтобы изучить потенциальную выгоду и возможность вовлечения ФИФА в киберспорт, наша организация создаст рабочую группу, которая займется стратегией на перспективу.