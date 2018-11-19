Что так развеселило Марадону? Зажигательный танец аргентинца

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. 58-летний аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными.

Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX. Единственный мяч был забит на 66-й минуте Эдером Крузом.

Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.