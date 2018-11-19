Что так развеселило Марадону? Зажигательный танец аргентинца

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. 58-летний аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными.
Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX. Единственный мяч был забит на 66-й минуте Эдером Крузом.
Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.
🔥 ¡Explotó el vestidor Dorado y vamos #ConElPezPorLaFinal! 💛 pic.twitter.com/Jp2On50jiC– #ConElPezPorLaFinal (@Dorados) 18 ноября 2018 г.
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