Бывшая футболистка сборной России продолжит карьеру после дисквалификации за допинг

Бывший защитник "Енисея" и юниорской сборной России Екатерина Маслак сообщила о намерении продолжить карьеру после двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных веществ. В октябре 2014 года у Маслак была взята допинг-проба, которая дала положительный результат на запрещенный препарат из группы фуросемидов.

16 октября нынешнего года завершилась двухлетняя дисквалификация футболистки. Имя спортсменки фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которая утверждала, что положительная допинг-проба Маслак была скрыта.

– Не знаю, как получилось, что нашли допинг, – цитирует ТАСС 18-летнюю Маслак. – Меня подставили или кому-то это понадобилось. Сама ничего не принимала, говорила об этом два года назад, так и сейчас это утверждаю. К сожалению, мне ничего не известно о сокрытии проб, да и тогда был такой период, что не хотелось во все это лезть, копаться. Все равно против этого не попрешь – решение есть решение, как бы я ни пыталась, его бы не изменили.

Планирую продолжить спортивную карьеру, живу футболом. С клубом пока не определилась, есть несколько команд, которые проявляют интерес, но это пока секрет. Вернусь ли в сборную страны? Трудный вопрос, если страна нуждается во мне, то почему бы и нет.

В период дисквалификации держала себя в форме. Тренировалась как самостоятельно, так и в Государственном педагогическом технологическом университете Красноярска.