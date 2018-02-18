Британский футуролог считает, что к 2030 году роботы смогут заменить футбольных судей

Британский футуролог Ян Пирсон прогнозирует, что к 2030 году технологии позволят заменить футбольных арбитров на роботов. Ученый подчеркнул, что речь идет о лишь возможности такой замены, а сам он лично выступает за сохранение судей.
"Технология, сочетающая робототехнику, видео и искусственный интеллект, может увидеть все. Человеческий глаз совершает ошибки, но компьютеры при помощи беспилотных летательных аппаратов, летающих над полем, ничего не упустят. Вопрос в том, что для футбола важнее: стерильность или зрелищность. Я считаю, что арбитры – важная часть игры", – написал на своем сайте Пирсон.
баламошка
Serenky25 Иногда решения надо принимать в зависимости от того, пришла SMS (премия) или нет. Робот так не сможет.////////////Роботами РФПЛ будут банкоматы с ногами.
10:53
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
Serenky25
Иногда решения надо принимать в зависимости от того, пришла SMS (премия) или нет. Робот так не сможет.
09:06
crazysun78
безбородова не смогут
07:24
баламошка
Роботы смогут заменить не только футбольных судей, но и футурологов.
06:46