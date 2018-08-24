Анзор Кавазашвили: "Парамонова знают во всем мире"

Прославленный голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили - о своем ушедшем друге, олимпийском чемпионе и легендарном спартаковце Алексее Парамонове. Парамонов умер в Москве на 94-м году жизни.

– Алексей был замечательной души человек, который любил своих друзей и близких, – заявил Кавазашвили. – Все ему отвечали взаимностью, каждый не мог ни в чем отказать. Мы старались, чтобы он присутствовал на всех мероприятиях, его сопровождал близкий человек Михаил Захаров с супругой Ириной, которые помогали и с размещение в различные клиники. Вместе с ребятами мы неоднократно навещали Алексея в больнице. Наш общий друг спартаковский болельщик Гаррик Гинзбург специально прилетел из Бостона.

Последний год был особенно сложным. Парамонов потерял зрение и очень сдал после кончины его супруги Юлии. Наши семьи давно дружили, и для нас это тяжелейшая утрата. Знаю, что "Спартак" оказывает большую помощь. Благотворительный фонд клуба, которым руководит Сергей Шавло, взял на себя организацию похорон. Парамонов был легендарным футболистом и спартаковцем, которого знают во всем мире. Выражаю соболезнования всем футбольным болельщикам. Пусть земля ему будет пухом. (Евгений БЕЛОУСОВ)