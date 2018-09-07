Юрий Ковтун: "Посмотрим, как на Дзюбу подействует должность капитана"

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что нападающий Артем Дзюба сумеет оправдать ожидания тренерского штаба национальной команды.

- Чтобы понимать, почему именно Дзюба получил капитанскую повязку, нужно находиться в коллективе. Уверен, что это взвешенное решение тренерского штаба, - цитирует "Известия" Ковтуна. - Наверное, Артем заслужил это своими действиями на прошедшем чемпионате мира. Посмотрим, как на него подействует должность капитана. Не все справляются с ответственностью, повязка начинает "давить". Но Дзюба – футболист с характером, должен справиться.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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