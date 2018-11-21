Владислав Радимов: "Очень уставший Дзюба..."

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) в интервью "СЭ" отметил, что соперник оказался лучше готов физически. По его словам, игроки выглядели выхолощенными.

– Приходилось все время отбиваться, не получалось выбежать в атаку, – отметил Радулов. – Как мне показалось, шведы оказались лучше готовы физически. Хотя они тоже дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Но факт остается фактом: наши ребята выглядят совершенно выхолощенными.

– Кто, например?

– Дзюба очень уставший, Кузяев… Да и остальные. Нельзя сказать, что наши не хотели играть. Они играли, как могли. Но могли они немного. То есть, по сравнению с чемпионатом мира это две совершенно разные команды в плане физической и эмоциональной готовности.

– Чем вас удивил стартовый состав?

– Да там выбор был невелик. Понятно, что Дзюба должен был играть с первых минут. В атаке совсем ничего не получилось. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Радимова