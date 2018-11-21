Владислав Игнатьев: "Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали"

Защитник сборной России Владислав Игнатьев после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) отметил, что команда рассчитывала на другой результат. Также он поделился мнением по поводу того, чего не хватило для победы.

- Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, - сказал Игнатьев в эфире "Матч ТВ". - Мы готовились к этой игре. К сожалению, пропустили первый мяч, но после этого у Ионова был неплохой момент, чтобы отыграться. Разумеется, мы расстроены результатом.

У нас было не так много времени, но все равно мы провели несколько занятий в том сочетании, в котором вышли сегодня. У нас было время, чтобы подготовиться, поэтому никаких отговорок о несыгранности быть не может.

Мы уделяли большое внимание стандартам, разбирали игру соперника, но, к сожалению, именно со стандарта и пропустили. Возможности сыграть лучше всегда есть. Даже при счете 0:1 у нас были неплохие моменты, возможно, чуть не хватило спокойствия и везения.