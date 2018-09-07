Турецкий шик. Богатый перфоманс перед матчем Турция - Россия

Болельщики и организаторы игры сборной Турции подготовили мощный перфоманс к матчу Лиги наций против России. Он посвящен заявке Турции на проведение чемпионата Европы по футболу-2024.

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