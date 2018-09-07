21:45 | Футбол — Лига наций

Турецкий шик. Богатый перфоманс перед матчем Турция - Россия

7 сентября. Трабзон. Мощный перфоманс хозяев перед матчем с Россией. Фото REUTERS
7 сентября. Трабзон. Мощный перфоманс хозяев перед матчем с Россией. Фото REUTERS
Обсудить
0

Болельщики и организаторы игры сборной Турции подготовили мощный перфоманс к матчу Лиги наций против России. Он посвящен заявке Турции на проведение чемпионата Европы по футболу-2024.

 

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы можете на любом удобном устройстве с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она доступна на этой странице.

Турция - Россия

 

Обсудить
0
Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
Материалы других СМИ