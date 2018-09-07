21:40 | Футбол — Лига наций

Турция - Россия: Швец и Набиуллин не попали в заявку на матч

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Сборная России в Твиттере сообщила, что в заявку на матч Лиги наций против Турции не вошли полузащитник Антон Швец и защитник Эльмир Набиуллин. В активе каждого из футболистов по одному матчу за национальную команду - хавбек не играл за нее с марта 2018 года, а игрок обороны - с марта 2015 года.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы сможете на любом удобном устройстве с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.

Результаты опроса

14301 чел.

Как закончится матч Лиги наций Турция - Россия?
19.0%
Победой Турции
27.1%
Ничьей
53.9%
Победой России
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