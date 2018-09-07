Турция - Россия: Швец и Набиуллин не попали в заявку на матч

Сборная России в Твиттере сообщила, что в заявку на матч Лиги наций против Турции не вошли полузащитник Антон Швец и защитник Эльмир Набиуллин. В активе каждого из футболистов по одному матчу за национальную команду - хавбек не играл за нее с марта 2018 года, а игрок обороны - с марта 2015 года.

Швец и Набиуллин сегодня вне заявки pic.twitter.com/BYAAwEUYJR – Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире вы сможете на любом удобном устройстве с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице.

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.