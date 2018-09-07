Турция - Россия: все голы матча Лиги наций

Сборная России провела первый матч в новом турнире УЕФА - Лиге наций. В гостях команда Станислава Черчесова сыграла с Турцией и добилась в Трабзоне победы - 2:1.

В первом тайме эффектным ударом из пределов штрафной отметился Денис Черышев. Во втором после передачи Юрия Газинского второй мяч забил новый капитан команды Артем Дзюба.

Денис Черышев, 13 - 0:1

Сердар Азиз, 41 - 1:1

Артем Дзюба, 49 - 1:2

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