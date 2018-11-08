Состав сборной Португалии: без Роналду, но с Эдером

Сборная Португалии объявила заявку команды на игры Лиги наций против Италии (17 ноября) и Польши (20 ноября). В нее снова - как и в сентябре и октябре - не вошел Криштиану Роналду, после чемпионата мира-2018 перешедший из "Реала" в "Ювентус". Зато в составе есть один из чемпионов Европы-2016, чемпион России-2017/18 в составе "Локомотива" Эдер.
Вратари: Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Бету ("Гезтепе"), Клаудио Рамуш ("Тондела").
Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус"), Седрик Суареш ("Саутгемптон"), Жозе Фонти ("Лилль"), Луиш Нету ("Зенит"), Пепе ("Бешикташ"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейра ("Боруссия Д").
Полузащитники: Андре Гомеш ("Эвертон"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Пиззи ("Бенфика"), Ренату Санчеш ("Бавария"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Виллиам Карвалью ("Бетис").
Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("РБ Лейпциг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Эдер ("Локомотив"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Севилья").
Estes são os convocados para os dois jogos da Liga das Nações. Força, Portugal! #TudoPorPortugal pic.twitter.com/r4MWaQ7WOY– Portugal (@selecaoportugal) 8 ноября 2018 г.