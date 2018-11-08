Состав сборной Португалии: без Роналду, но с Эдером

Сборная Португалии объявила заявку команды на игры Лиги наций против Италии (17 ноября) и Польши (20 ноября). В нее снова - как и в сентябре и октябре - не вошел Криштиану Роналду, после чемпионата мира-2018 перешедший из "Реала" в "Ювентус". Зато в составе есть один из чемпионов Европы-2016, чемпион России-2017/18 в составе "Локомотива" Эдер.

Вратари: Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Бету ("Гезтепе"), Клаудио Рамуш ("Тондела").

Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус"), Седрик Суареш ("Саутгемптон"), Жозе Фонти ("Лилль"), Луиш Нету ("Зенит"), Пепе ("Бешикташ"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейра ("Боруссия Д").

Полузащитники: Андре Гомеш ("Эвертон"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Пиззи ("Бенфика"), Ренату Санчеш ("Бавария"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Виллиам Карвалью ("Бетис").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума ("РБ Лейпциг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Эдер ("Локомотив"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Севилья").