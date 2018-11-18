Джорджо Кьеллини: "Италия на правильном пути"

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини - о матче со сборной Португалии (0:0) в Лиге наций.

- Думаю, мы на правильном пути, - цитирует игрока Football Italia. - Мы контролировали игру на протяжении 70 минут, отлично играли и создавали моменты. Но мы должны лучше распоряжаться своими возможностями. Мы очень упорно работали, но в последние 30 минут чувствовали себя истощенными и начали рисковать. Мы не могли играть одинаково все время, потому что счет все еще был 0:0. Мы доминировали в матче с чемпионами Европы, а что касается забитых голов - мы это улучшим со временем.

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