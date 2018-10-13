Болгария обыграла Кипр, Попов отыграл 84 минуты

Сборная Болгарии обыграла Кипр в матче группового турнира Лиги наций (2:1). Победный гол забил нападающий Тодор Неделев.

В составе болгарской национальной команды 90 минут отыграл защитник "Енисея" Петар Занев, 84 - хавбек "Спартака" Ивелин Попов, а во втором тайме на замену вышел экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.

Лига наций C

Группа 3

Болгария - Кипр - 2:1 (0:1)

Голы: Кастанос, 41 (0:1). Десподов, 59 (1:1). Неделев, 68 (2:1).

Болгария: Илиев, Занев, Бодуров, Недялков, С.Попов, И.Попов (Василев, 83), Костадинов, Неделев, Славчев, Десподов (Божиков, 74), Краев (Миланов, 57).

Кипр: Панаги, Меркис, Деметриу, Иоанну (Христофи, 72), Лаифис, Кусулос, Авраам, Артиматас, Кастанос (Маргаса, 65), Сотириу, Папулис (Рушиас, 75).

Предупреждения: Кусулос, 39. Костадинов, 79. Маргаса, 89. Божиков, 90+3.

Судья: Йованович (Сербия).

13 октября. София. Стадион "Vasil Levski National Stadium".

Все о Лиге наций - здесь