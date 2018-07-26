Заявление болельщиков: "Первый матч возрожденного ФК "Кубань" состоится в начале августа"

Инициативная группа болельщиков расформированной "Кубани" сделала официальное заявление на странице во ВКонтакте. Напомним, что 30 мая было объявлено о создании общественной организации, на базе которой будет образован краснодарский клуб.

"В России массово гибнут профессиональные футбольные клубы… Не минула чаша сия и нашу многострадальную "Кубань", которая, ввиду безграмотного и бездарного управления, исчезла из системы РФС, утратила профессиональный статус, и в ближайшем будущем будет признана банкротом.



Попытки бывших управленцев, разваливших нашу "Кубань", создать себе новую игрушку привели к тому, что от управления вновь созданным ФК "Урожай" отказался бизнесмен Мишель Литвак, представители которого встречались с лидерами болельщицких организаций и имели далеко идущие планы. Де-факто была просто осуществлена смена "вывески", и горе-управленцы, уничтожившие наш клуб, просто получили себе новую футбольную площадку, судьба которой ничем не будет отличаться от судьбы обанкроченной "Кубани".



Системный кризис в ФК "Кубань", произошедший в год его 90-летия, вынуждает нас - футбольную общественность края, людей, которым небезразлична судьба одного из старейших футбольных клубов страны, осуществить комплекс мероприятий, направленных на сохранение футбольного клуба "Кубань" на спортивной карте России.



Ввиду этого, мы призываем к объединению всех жителей Краснодарского края, кому небезразлична судьба клуба, всех тех, для кого "Кубань" давно стала семьей, всех тех, для кого она давным-давно больше, чем просто футбольный клуб, для кого она - жизнь.



В настоящее время создана и проходит регистрацию в органах Минюста РФ общественная организация, которая позволит структурно объединить наши усилия, направленные на выполнение основной цели её создания – возрождения ФК "Кубань". Среди учредителей данной общественной организации ветераны кубанского футбола, бывшие игроки клуба, Игорь Армаш, Мурат Гомлешко, Станислав Лысенко, Олег Терехин, представители всех групп болельщиков и фанатских объединений.



Ее членом сможет стать любой человек, которому небезразлична судьба клуба и который сможет оказывать любое посильное участие в сохранении ФК "Кубань". Порядок и процедура такого участия будут определены на первой краевой конференции болельщиков ФК "Кубань", которая состоится в ближайшее время, и для участия в которой будут приглашены все, кому дорога судьба ФК "Кубань".



Первый матч возрождённого ФК "Кубань" состоится в начале августа. Мы верим в себя! Мы верим в болельщиков! Мы верим в "Кубань"!" , - говорится в заявлении.