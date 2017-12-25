Вячеслав Колосков: "Предпосылок к уходу Мутко с поста президента РФС - нет"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сомневается, что сегодня в ходе исполкома Российского футбольного союза его глава Виталий Мутко покинет пост президента организации. В то же время, по словам футбольного функционера, вряд ли стоит ждать и изменения лимита на легионеров в РФПЛ, передает из дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.
Ждать ли смены руководства РФС? Отвечает Вячеслав Колосков pic.twitter.com/AQ5a8C5g4n– СЭ Футбол (@football_se) 25 декабря 2017 г.
- Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?
- Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идер речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.
- То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?
- Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.
- Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?
- Нет. А со стороны кого?
- Со стороны ФИФА.
- Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.
- Будет ли обсуждаться новый лимит?
- "10+15" обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине - сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.
- Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?
- Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества (легионеров), а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров - это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…
ЮКИ
дедушка комсюк слава учит комсюка-сына витю,как мутить воду и Не увольняться!помню,от него тоже долго не могли избавиться!
17:53
Спринт
Комсомолец Колосков с детсва приучен прогибаться перед властью, так и прогибается всю свою жизнь. Ни каких предпосылок не было для прихода дилетантского и преступного, по сути, моториста.
16:24
novic
Почётный поддерживает не почётного. Пока.
16:13
YurySochy
Что же еще нужно сделать министру спорта, чтобы народ встал на дабы? Олимпийская сборная просрана! А его даже не снимают с должности! А наши народ терпил - продолжает терпеть помалкивая! Смотрите телевизор дальше!
16:12
bond1951
как же нет.................. что ты колосков не в теме................
16:11
nailsh78
коррупция
16:07
King's Bounty IX
Джерри. Без Тома. Баунти, ты оскорбил ленинградцев. ____________________ Наоборот приятно, что ключевые посты занимают ленинградцы. Мутко, Фурсенко, Полтавченко, Матвиенко etc. Петроград цэ украиньско мисто что ли ??
16:05
Loden
Dymanomashina А чем Мутко навредил нашему футболу? Его увольнение - прогиб перед саксонами. 15:54 ========== Его не увольнение - прогиб перед саксонами. Большинство российских болел - за. А так- повод евро - вадам, мокам и прочим постебаться над возможностью проведения ЧМ в России.
15:57
Dymanomashina
А чем Мутко навредил нашему футболу? Его увольнение - прогиб перед саксонами.
15:54
Loden
Джерри. Без Тома. Короче, оно не тонет. 15:44 ============== Летс спик фрой май харт. Эт только Марьиванна может потонуть в водоёме. Не смотря на то, что была бревном в постели, рыбой по гороскопу и "оно" по жизни. Этот другой формации. Гвозди бы делать из таких людей
15:50
Джерри. Без Тома.
Баунти, ты оскорбил ленинградцев.
15:45
Джерри. Без Тома.
Короче, оно не тонет.
15:44
King's Bounty IX
Мутко - вылитый ленинградец !
15:42
Loden
Представители России будут выступать на ОИ без своей принадлежности к стране. сколько бы ни говорили, что в сердце они все за страну горой, каждый поедет туда за своим личным интересом. олимпийским рекордом, славой, деньгами. Но не за престижем Родины. потому, что олимпийские чиновники из России, для которых "предпосылок нет", сделали всё для того, чтобы этих самых спортсменов не ассоциировали с Россией. Очередной минус в избирательную компанию
15:41
Shast1983.83
А нахрена вы тогда собираетесь ,если ничего решать не будете,новый год отметить?
15:31
Весёлый©
А посылки есть?
15:31
Несвин
Предпосылок нет???? Даже не смешно!
15:26
Slim Taller
Если не считать возможную дисквалификацию из-за допинга ведущих футболистов.Репутация этого господина такова,что спортсмены будут до конца жизни выступать в команде "Весло",если его не уберут.
15:26
AiXai51
один жулик "почетный" другого пока не почетного не сдает... страна в эйфории
15:19
Aha
спорт на подъеме! футбол на подъеме! Никаких скандалов! Ни одной предпосылки!
15:17