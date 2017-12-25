Вячеслав Колосков: "Предпосылок к уходу Мутко с поста президента РФС - нет"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сомневается, что сегодня в ходе исполкома Российского футбольного союза его глава Виталий Мутко покинет пост президента организации. В то же время, по словам футбольного функционера, вряд ли стоит ждать и изменения лимита на легионеров в РФПЛ, передает из дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

Ждать ли смены руководства РФС? Отвечает Вячеслав Колосков pic.twitter.com/AQ5a8C5g4n – СЭ Футбол (@football_se) 25 декабря 2017 г.

- Вы говорите, что оснований для давления на руководство РФС сейчас нет. А если рассматривать те санкции, которые МОК наложил на российский спорт и Виталия Мутко. Могут они сыграть какую-то роль?

- Здесь нет никакой прямой зависимости. Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идер речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

- То есть вы не ожидаете сегодня смены руководства РФС?

- Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет.

- Не думаете ли, что если Виталий Мутко не уйдет сам, то будет жесткий сценарий по отношения к РФС?

- Нет. А со стороны кого?

- Со стороны ФИФА.

- Как правило, ФИФА не вмешивается на прямую в дела национальных федераций.

- Будет ли обсуждаться новый лимит?

- "10+15" обсуждалось еще полгода назад. Комиссия под руководством Гершковича определила такой подход к лимиту. Но его не стали рассматривать по одной простой причине - сейчас не до лимита. На том исполкоме договорились, что все эти вопросы будут рассматриваться после окончания чемпионата мира 2018 года.

- Впереди трансферное окно. Есть какие-то сигналы по лимиту?

- Никаких сигналов нет. Знаю только, что сейчас в кулуарах больше обсуждается тема не количества (легионеров), а качества. Как подойти к вопросу качества легионеров - это и есть вопрос, который, может быть, и будет обсуждаться. Но вряд ли сегодня…

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