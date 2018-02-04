Венсан Кандела: "На чемпионате мира буду болеть за Россию после Франции"

Чемпион мира в составе сборной Франции Венсан Кандела на турнире Кубок Легенд поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

– Впереди чемпионат мира в России. Какие ожидания?

– Думаю, что у себя дома ваша сборная может показать достойный результат. Как и Франция. Считаю, что трехцветные – одни из фаворитов турнира. Но возможно все. Это футбол. Я надеюсь увидеть великолепное соревнование.

– За кем еще кроме Франции будете следить?

– За Россией. Очень неплохая команда.

– Неужели? Может, еще и поболеете за нас?

– После Франции – обязательно. Я же буду в России на чемпионате мира. (Ярослав СУСОВ)