Валерий Газзаев: "Уровень коммерческой индустрии в российском футболе находится на нуле"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" выразил мнение, что выборы на пост главы организации необходимо проводить каждый год, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, на данный момент уровень коммерческой индустрии в российском футболе находится на нуле.
- РФС выделяет федеральным регионам 500 тысяч рублей в год, - сказал Газзаев. - Прочитал сегодня, что РФС отправил деньги в регионы. Надо выборы каждый год проводить. Уровень футбольной и коммерческой индустрии практически на нуле. Клубы РФПЛ и ФНЛ наедине со своим проблемами.
Promesov
Газаев кловун, если его выберут, то это будет конец всему. Ему смотрю отличный пиар делают и это стоит денег. На посту ему придется отрабатывать это все. Капут оставшимся полям, да здраствует бизнес центры, рынки, торг.центры, клубы и т.д. Вперед к коммерциализации общество потребителей.
14:09
СашаРичагин
То ли дело моя "Алания"!
14:04
PitersS
У нас коммерция в футболе такая же, как и во всем другом-откатить, отмыть, надуть-государство пусть миллион потеряет, зато я свою тысячу в карман положу. Кто-то врет изначально, кто-то серьезно верит своим словам, но когда попадают в условия нашего "базара"-все начинают искать, где эту тысячу можно зара.., тьфу, поиметь и в карман положить.
12:58
Vlаdimir
Не знал что Газзаев успешный бизнесмен! На моей памяти последним бизнес-проектом (правда не реализованным) был совместный чемпионат России и Украины!!!! И сейчас .... прожекты строит.
12:46