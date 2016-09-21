Валерий Газзаев: "Уровень коммерческой индустрии в российском футболе находится на нуле"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" выразил мнение, что выборы на пост главы организации необходимо проводить каждый год, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, на данный момент уровень коммерческой индустрии в российском футболе находится на нуле.

- РФС выделяет федеральным регионам 500 тысяч рублей в год, - сказал Газзаев. - Прочитал сегодня, что РФС отправил деньги в регионы. Надо выборы каждый год проводить. Уровень футбольной и коммерческой индустрии практически на нуле. Клубы РФПЛ и ФНЛ наедине со своим проблемами.