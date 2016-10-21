11:44 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Валерий Газзаев: "Россия - футбольная страна"

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Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ.Курбан Бердыев: "Россия была, есть и будет футбольной страной!"

Заслуженный тренер Валерий Газзаев уверен, что Россия - футбольная страна. По его словам, футбол является национальным видом спорта, и это сложилось исторически. Об этом Газзаев сообщил, выступая на пленарном заседании Госдумы.

- Последнее время (идут) разговоры о том, что Россия якобы не футбольная страна, а футбол - не национальный вид спорта, - цитирует ТАСС Газзаева. - Я хочу в этом отношении сказать свое видение. Моя точка зрения: футбол в России - однозначно национальный вид спорта, и это сложилось исторически.

Мы становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира, наши команды выигрывали престижные европейские кубки, на стадионы приходили по 90-100 тысяч зрителей, а наши футболисты в разное время признавались лучшими  игроками мира и Европы.

 

 

Большое интервью Газзаева - "СЭ" 
Валерий Газзаев: "Надо задуматься о создании евразийской лиги по футболу"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3723023

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

ещё бы вспомнил про нашествие Батыя.

13:04

echo2011

Если СССР был футбольной страной в первую очередь благодаря Грузии и Украине,то Россия не является таковой ни с какого бока.За всю историю СССР можно вспомнить лишь Ростов с Понедельником и Копаевым да Куйбышев,поставлявший хороших футболистов в 50-е-70-е годы.Москва же во все времена была лишь государством в государстве.Так что не нужно современной России примазываться к футбольной истории СССР.

12:11

Эрмин

super_bear,ты,падаль сифилисная,дебилов поищи у себя в семье.

12:01

super_bear

Да конечно футбольная. Дебил Слуцкий брякнул себе в оправдание,а мы теперь дискутируем.

11:57

fireman32

О,Господи,опять за свое))

11:56

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