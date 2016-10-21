Валерий Газзаев: "Россия - футбольная страна"

Заслуженный тренер Валерий Газзаев уверен, что Россия - футбольная страна. По его словам, футбол является национальным видом спорта, и это сложилось исторически. Об этом Газзаев сообщил, выступая на пленарном заседании Госдумы.

- Последнее время (идут) разговоры о том, что Россия якобы не футбольная страна, а футбол - не национальный вид спорта, - цитирует ТАСС Газзаева. - Я хочу в этом отношении сказать свое видение. Моя точка зрения: футбол в России - однозначно национальный вид спорта, и это сложилось исторически.

Мы становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира, наши команды выигрывали престижные европейские кубки, на стадионы приходили по 90-100 тысяч зрителей, а наши футболисты в разное время признавались лучшими игроками мира и Европы.

Большое интервью Газзаева - "СЭ"

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