Валерий Газзаев: "Россия - футбольная страна"

Заслуженный тренер Валерий Газзаев уверен, что Россия - футбольная страна. По его словам, футбол является национальным видом спорта, и это сложилось исторически. Об этом Газзаев сообщил, выступая на пленарном заседании Госдумы.
- Последнее время (идут) разговоры о том, что Россия якобы не футбольная страна, а футбол - не национальный вид спорта, - цитирует ТАСС Газзаева. - Я хочу в этом отношении сказать свое видение. Моя точка зрения: футбол в России - однозначно национальный вид спорта, и это сложилось исторически.
Мы становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира, наши команды выигрывали престижные европейские кубки, на стадионы приходили по 90-100 тысяч зрителей, а наши футболисты в разное время признавались лучшими игроками мира и Европы.
Большое интервью Газзаева - "СЭ"
Валерий Газзаев: "Надо задуматься о создании евразийской лиги по футболу"
shpasic
ещё бы вспомнил про нашествие Батыя.
13:04
echo2011
Если СССР был футбольной страной в первую очередь благодаря Грузии и Украине,то Россия не является таковой ни с какого бока.За всю историю СССР можно вспомнить лишь Ростов с Понедельником и Копаевым да Куйбышев,поставлявший хороших футболистов в 50-е-70-е годы.Москва же во все времена была лишь государством в государстве.Так что не нужно современной России примазываться к футбольной истории СССР.
12:11
Эрмин
super_bear,ты,падаль сифилисная,дебилов поищи у себя в семье.
12:01
super_bear
Да конечно футбольная. Дебил Слуцкий брякнул себе в оправдание,а мы теперь дискутируем.
11:57
fireman32
О,Господи,опять за свое))
11:56