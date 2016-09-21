Валерий Газзаев: "Объем доходов от ТВ должен вырасти до 200 миллионов долларов"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал, что подписал соглашение с группой инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие российского футбола, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Газзаев отметил, что объем доходов от телетрансляций должен заметно вырасти.

– Из 15 ведущих стран по коммерческим доходам мы занимаем 14-е место, – сказал Газзаев. – За год от телевидения мы получаем в районе 22 миллионов долларов на весь футбол. Объем доходов от ТВ должен вырасти до 200 миллионов долларов. Я провел переговоры с Ефремовым и подписал соглашение с группой инвесторов, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству. Все подробности в случае избрания меня президентом будут оглашены на специальной пресс-конференции.

На федеральных каналах ТВ нужны футбольные программы. Чтобы не только "Голос" показывали. Доходы? У нас будет единая лига, единый пакет ТВ-прав. Плюс крупная инвестиционная компания. Денежки надо распределять по социалистическому методу. А не так, что большая часть чемпиону, а тем, кто вылетел...

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.