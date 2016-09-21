Валерий Газзаев: "Если бы все было хорошо, я бы не шел на выборы президента РФС"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не видит ничего нетактичного в высказываниях по работе президента организации Виталия Мутко, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Газзаев высказал мнение, что с 2010 года отечественный футбол не прогрессирует.

– Не нашел ничего нетактичного в высказываниях по отношению к Мутко, – сказал Газзаев. – Если бы все было хорошо, я бы на выборы не шел. На личности не переходил, говорил правду. Но с 2010-го палец о палец не ударили.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.