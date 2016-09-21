12:52 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Валерий Газзаев: "Если бы все было хорошо, я бы не шел на выборы президента РФС"

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Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не видит ничего нетактичного в высказываниях по работе президента организации Виталия Мутко, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Газзаев высказал мнение, что с 2010 года отечественный футбол не прогрессирует.

– Не нашел ничего нетактичного в высказываниях по отношению к Мутко, – сказал Газзаев. – Если бы все было хорошо, я бы на выборы не шел. На личности не переходил, говорил правду. Но с 2010-го палец о палец не ударили.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Если-бы всё было хорошо,я бы не шёл на выборы в Государственную Думу.Надеюсь оправдать доверие избирателей по Северо-Кавказскому округу.А футбол это так,запасной вариант.

13:44

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