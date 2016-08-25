Вагиз Хидиятуллин: "Перед ЧМ-2018 Мутко может стать ахиллесовой пятой"

Бывший защитник "Спартака" и президент профсоюза футболистов и тренеров России Вагиз Хидиятуллин поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом РФС, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, Газзаев – самая харизматичная фигура среди всех кандидатов на этот пост.

– Среди 4 кандидатов на пост президента РФС Газзаев – самая харизматичная фигура, – сказал Хидиятуллин. – У него есть программа, он футбольный человек с кругом единомышленников. У Прядкина и Ефремова вообще нет программ, здесь и говорить не о чем. Что касается нашего министра, Виталия Леонтьевича Мутко, это может стать нашей ахиллесовой пятой в преддверии ЧМ-2018, тут не нужно дополнительных комментариев.