Вагиз Хидиятуллин: "Перед ЧМ-2018 Мутко может стать ахиллесовой пятой"

Бывший защитник "Спартака" и президент профсоюза футболистов и тренеров России Вагиз Хидиятуллин поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом РФС, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, Газзаев – самая харизматичная фигура среди всех кандидатов на этот пост.
– Среди 4 кандидатов на пост президента РФС Газзаев – самая харизматичная фигура, – сказал Хидиятуллин. – У него есть программа, он футбольный человек с кругом единомышленников. У Прядкина и Ефремова вообще нет программ, здесь и говорить не о чем. Что касается нашего министра, Виталия Леонтьевича Мутко, это может стать нашей ахиллесовой пятой в преддверии ЧМ-2018, тут не нужно дополнительных комментариев.
честный футбол
водка снова не пахнет.
16:30 25 августа
Хунтер
Смешно они оба же просто гении, газаев с упорством достойным лучшего применения толкал идею укропа чуть ли до 2016 г! Особенно забавно вспомнить, что вся идея укропа вылезла из недовольства одной команды одним матчем, а чувак как начал, так и рыл-рыл, все никак не мог понять, что ему от этого ничего не обломится.
14:51 25 августа
mikeV
СЭ на подряде у Газзаева? Симонов специально ради этого в Ебург поехал, что бы мнения Хиди спросить????
14:13 25 августа
fireman32
Пускай лучше УКРОП реанимирует,самое занятие для Газзаева.
13:30 25 августа
shpasic
ГЕКТООООР! ГЕКТОООООР!
13:22 25 августа
пиплхавает
вы с ума сошли газзаева выдвигать???? вспомните что он сделал с аланией!!!! обанкротил клуб и опустил его в кфк
13:10 25 августа
Platinum1991
ВАГИЗ ХИДИЯТУЛЛИН - стал АХИЛЕСОВОЙ пятой российского футбола! А Виталий Мутко уверенно руководит и направляет! Именно и благодаря усилиям, которые предпринимает Виталий Мутко - Россия уверенно и отлично подготовится к чемпионату Мира по футболу 2018 года, а ДЕМАГОГ Хидиятуллин путь продолжает в том же духе разваливать российский футбол! Ему не место в футболе!
13:09 25 августа
баламошка
Мутко - ахиллесова голова.
13:07 25 августа