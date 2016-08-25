13:01 25 августа | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Вагиз Хидиятуллин: "Перед ЧМ-2018 Мутко может стать ахиллесовой пятой"

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Бывший защитник "Спартака" и президент профсоюза футболистов и тренеров России Вагиз Хидиятуллин поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом РФС, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, Газзаев – самая харизматичная фигура среди всех кандидатов на этот пост.

– Среди 4 кандидатов на пост президента РФС Газзаев – самая харизматичная фигура, – сказал Хидиятуллин. – У него есть программа, он футбольный человек с кругом единомышленников. У Прядкина и Ефремова вообще нет программ, здесь и говорить не о чем. Что касается нашего министра, Виталия Леонтьевича Мутко, это может стать нашей ахиллесовой пятой в преддверии ЧМ-2018, тут не нужно дополнительных комментариев.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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честный футбол

водка снова не пахнет.

16:30 25 августа

Хунтер

Смешно они оба же просто гении, газаев с упорством достойным лучшего применения толкал идею укропа чуть ли до 2016 г! Особенно забавно вспомнить, что вся идея укропа вылезла из недовольства одной команды одним матчем, а чувак как начал, так и рыл-рыл, все никак не мог понять, что ему от этого ничего не обломится.

14:51 25 августа

mikeV

СЭ на подряде у Газзаева? Симонов специально ради этого в Ебург поехал, что бы мнения Хиди спросить????

14:13 25 августа

fireman32

Пускай лучше УКРОП реанимирует,самое занятие для Газзаева.

13:30 25 августа

shpasic

ГЕКТООООР! ГЕКТОООООР!

13:22 25 августа

пиплхавает

вы с ума сошли газзаева выдвигать???? вспомните что он сделал с аланией!!!! обанкротил клуб и опустил его в кфк

13:10 25 августа

Platinum1991

ВАГИЗ ХИДИЯТУЛЛИН - стал АХИЛЕСОВОЙ пятой российского футбола! А Виталий Мутко уверенно руководит и направляет! Именно и благодаря усилиям, которые предпринимает Виталий Мутко - Россия уверенно и отлично подготовится к чемпионату Мира по футболу 2018 года, а ДЕМАГОГ Хидиятуллин путь продолжает в том же духе разваливать российский футбол! Ему не место в футболе!

13:09 25 августа

баламошка

Мутко - ахиллесова голова.

13:07 25 августа

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