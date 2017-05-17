В Госдуме предложили ввести сбор в размере 20 процентов на вложения в иностранные клубы

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предлагает ввести сбор на любые инвестиции в иностранные спортивные клубы. По его мнению, такой сбор должен составлять 20 процентов от суммы инвестиций.
– Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды, – цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. – Будь любезен – перечисли 20 процентов на программу развития физической культуры и спорта в РФ.
dintos
Правильно,хочешь покупать иностранную команду,плати за то,что не хочешь вкладываться в российский спорт.Тем более,деньги у олигархов не своим горбом заработанные.
10:57
shpasic
со строительства стадионов, видимо, сбор в свой карман в 200% уже ввели.
10:54
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
идиот. да способов обхода миллион. популист хренов. видимо больше проблем в стране нет.
10:22