В Госдуме предложили ввести сбор в размере 20 процентов на вложения в иностранные клубы

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предлагает ввести сбор на любые инвестиции в иностранные спортивные клубы. По его мнению, такой сбор должен составлять 20 процентов от суммы инвестиций.

– Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды, – цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. – Будь любезен – перечисли 20 процентов на программу развития физической культуры и спорта в РФ.