10:11 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

В Госдуме предложили ввести сбор в размере 20 процентов на вложения в иностранные клубы

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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предлагает ввести сбор на любые инвестиции в иностранные спортивные клубы. По его мнению, такой сбор должен составлять 20 процентов от суммы инвестиций.

– Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды, – цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. – Будь любезен – перечисли 20 процентов на программу развития физической культуры и спорта в РФ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20170517/1120552908.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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dintos

Правильно,хочешь покупать иностранную команду,плати за то,что не хочешь вкладываться в российский спорт.Тем более,деньги у олигархов не своим горбом заработанные.

10:57

shpasic

со строительства стадионов, видимо, сбор в свой карман в 200% уже ввели.

10:54

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

идиот. да способов обхода миллион. популист хренов. видимо больше проблем в стране нет.

10:22