В Госдуме назвали решение Мутко отойти от управления РФС "заслуживающим уважения"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что Виталий Мутко правильно поступил, приостановив свою деятельность на посту президента РФС. Вчера на исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.
– Футбол сегодня – игра миллионов, – отметил Дегтярев. – В футболе крутятся большие деньги. Поэтому вполне логично, что пост президента РФС занимает чиновник самого высокого ранга, курирующий спорт, – вице-премьер Виталий Мутко. Его решение – сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел – заслуживает уважения.
Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа. Все это я считаю неприемлемым. РФС действует в рамках своего устава и вправе принимать решения самостоятельно. (Андрей СИЗЯКИН)
Кто такой Александр Алаев? Он будет исполнять обязанности президента РФС
Vedi
Не надо лукавить уважаемым - Отойти и Уйти - это разные вещи .
21:42 26 декабря
knecht alex
После того, что он сделал с российским футболом, он просто обязан на нем жениться.
21:21 26 декабря
PallMall
Такие люди не уходят - они незаменимы!
21:12 26 декабря
Slim Taller
"Отойти от управления" занимает первое место в сегодняшнем хит-параде.
20:27 26 декабря
Весёлый©
Лёшин папа ___ Границы жижи нигде не заканчиваются!
20:21 26 декабря
марк де фоссен
а в Гос Думе умные люди есть?
19:51 26 декабря
Thomas_Boy_
Зато родная.
19:50 26 декабря
Лёшин папа
бескрайняя
19:48 26 декабря
Новоуепинни
Зловонная
19:28 26 декабря
ЗЮК~
Жижа.
19:25 26 декабря
Thomas_Boy_
Ну да... ну да.
19:25 26 декабря