19:12 26 декабря | Футбол — "У своих ворот"

В Госдуме назвали решение Мутко отойти от управления РФС "заслуживающим уважения"

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Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что Виталий Мутко правильно поступил, приостановив свою деятельность на посту президента РФС. Вчера на исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.

– Футбол сегодня – игра миллионов, – отметил Дегтярев. – В футболе крутятся большие деньги. Поэтому вполне логично, что пост президента РФС занимает чиновник самого высокого ранга, курирующий спорт, – вице-премьер Виталий Мутко. Его решение – сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел – заслуживает уважения.

Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа. Все это я считаю неприемлемым. РФС действует в рамках своего устава и вправе принимать решения самостоятельно. (Андрей СИЗЯКИН)

Кто такой Александр Алаев? Он будет исполнять обязанности президента РФС

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Материалы сюжета: Виталий Мутко: пауза в РФС
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Vedi

Не надо лукавить уважаемым - Отойти и Уйти - это разные вещи .

21:42 26 декабря

knecht alex

После того, что он сделал с российским футболом, он просто обязан на нем жениться.

21:21 26 декабря

PallMall

Такие люди не уходят - они незаменимы!

21:12 26 декабря

Slim Taller

"Отойти от управления" занимает первое место в сегодняшнем хит-параде.

20:27 26 декабря

Весёлый©

Лёшин папа ___ Границы жижи нигде не заканчиваются!

20:21 26 декабря

марк де фоссен

а в Гос Думе умные люди есть?

19:51 26 декабря

Thomas_Boy_

Зато родная.

19:50 26 декабря

Лёшин папа

бескрайняя

19:48 26 декабря

Новоуепинни

Зловонная

19:28 26 декабря

ЗЮК~

Жижа.

19:25 26 декабря

Thomas_Boy_

Ну да... ну да.

19:25 26 декабря