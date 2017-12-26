В Госдуме назвали решение Мутко отойти от управления РФС "заслуживающим уважения"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что Виталий Мутко правильно поступил, приостановив свою деятельность на посту президента РФС. Вчера на исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.

– Футбол сегодня – игра миллионов, – отметил Дегтярев. – В футболе крутятся большие деньги. Поэтому вполне логично, что пост президента РФС занимает чиновник самого высокого ранга, курирующий спорт, – вице-премьер Виталий Мутко. Его решение – сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел – заслуживает уважения.

Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа. Все это я считаю неприемлемым. РФС действует в рамках своего устава и вправе принимать решения самостоятельно. (Андрей СИЗЯКИН)

Кто такой Александр Алаев? Он будет исполнять обязанности президента РФС