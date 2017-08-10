В Черкизово приедут "Бенфика", "Гамбург" и китайский "Ханчжоу"

В августе "Локомотив" проведет новый международный юношеский турнир на Кубок ОТЛК. Турнир объединит молодых футболистов из стран Европы и Азии.

В период с 18 по 21 августа на поле "Сапсан-арены" выйдут четырнадцатилетние футболисты португальской "Бенфики", немецкого "Гамбурга", "Астаны", "Витебска" и китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун", известного по встречам с английскими "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" во время их азиатского турне.

Кроме того, китайский футбольный клуб "Ханчжоу" станет первым из клубов своей страны, когда-либо посещавших Россию. Также гостем клуба станет чемпион Германии, экс-футболист национальной сборной Фабиан Эрнст. Вход на турнир будет свободным.

Расписание матчей московского "Локомотива":



18 августа (пятница)

11.40 "Локомотив" – "Гамбург"



19 августа (суббота)

11.20 "Локомотив" – "Астана"

17.30 "Витебск" – "Локомотив"



20 августа (воскресенье)

17.30 "Бенфика" – "Локомотив"



21 августа (понедельник)

12.20 "Локомотив" – "Ханчжоу"