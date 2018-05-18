Умер ветеран "Зенита" Станислав Беликов

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался экс-футболист "Зенита" и ленинградского "Динамо" Станислав Беликов. Он играл на позиции защитника. На счету Беликова 136 матчей за "Зенит" с 1961 по 1966 год. После окончания карьеры игрока работал тренером в ДЮСШ "Зенит" и "Смена", а также возглавлял ленинградские клубы "Динамо", "Сокол" и "Россия". Среди его воспитанников – Олег Саленко и Сергей Дмитриев.

Редакция "СЭ" выражает соболезнования рожным и близким покойного.