Умер ветеран "Зенита" Станислав Беликов

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался экс-футболист "Зенита" и ленинградского "Динамо" Станислав Беликов. Он играл на позиции защитника. На счету Беликова 136 матчей за "Зенит" с 1961 по 1966 год. После окончания карьеры игрока работал тренером в ДЮСШ "Зенит" и "Смена", а также возглавлял ленинградские клубы "Динамо", "Сокол" и "Россия". Среди его воспитанников – Олег Саленко и Сергей Дмитриев.
Редакция "СЭ" выражает соболезнования рожным и близким покойного.
"Зенит" выражает соболезнования родным и близким Станислава Яковлевича Беликова. Бывший полузащитник сине-бело-голубых скончался 18 мая на 81-м году жизни. Хавбек оборонительного плана был приглашен в "Зенит" из родного Тамбова. Мог стать баскетболистом: в 20 лет выступал за одну из сборных на Спартакиаде РСФСР, но в итоге выбрал футбол. Обычно Беликов играл персонально против звезд соперника. Всего за "Зенит" с 1961 по 1966 год сыграл 136 матчей. После завершения игровой карьеры работал тренером в ленинградском "Динамо", а с середины 1970-х – в школе "Смена" и спортинтернате. В разное время тренировал девять зенитовских чемпионов СССР 1984 года.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-18-zenit-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-stanislava-belikova.htm
Millwall82
Мир пухом...соболезнования близким.
16:25