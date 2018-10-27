Умер один из основателей "СЭ" Лев Россошик

Сегодня, 27 октября, на 72-м году жизни скончался известный журналист, один из основателей "СЭ", Лев Россошик.

Лев Волькович родился в Горьком, пришёл в журналистику старшеклассником в начале 60-х. После переезда в столицу работал в издании "Спортивная Москва", сотрудничал с газетой "Советский спорт", постоянным автором которой стал после московской Олимпиады.

В 1991 году вместе с 12 ведущими журналистами издания основал первую независимую спортивную газету – "Спорт-Экспресс", много лет трудился заместителем главного редактора.

Россошик освещал 14 Олимпиад, входил в руководство Международной ассоциации спортивной прессы, активно участвовал в ТВ-проектах, представлял отечественную спортивную журналистику на многочисленных европейских и мировых форумах.

"СЭ" выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Вольковича.