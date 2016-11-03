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Сухине объявили об увольнении из РФС

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Как стало известно "СЭ", сегодня новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский провел совещание с сотрудниками, озвучил цели и задачи работы и объявил имена тех, кто не войдет в его команду и будет уволен. Покидают свои должности Станислав Сухина, работавший одним из заместителей главы ДСИ, Юрий Фокин, Евгений Волнин и Анатолий Цветнов.

Новый состав департамента, возможно, определится в ближайший понедельник, когда с потенциальными кандидатами встретятся Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев. (Александр БОБРОВ)

"Минута славы" арбитра Николаева – когда ждать кадровых изменений в судействе // 
Алексей Николаев: "Не могу молчать – без Сухины департамент не сможет работать" //
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Singbеrt7

Всех разогнать, начиная с Будогосского!

19:40

krasnoyar

новая метла...........только думаю воз и ныне там будет

19:32

behemothus hippo

А вы, друзья, как ни садитесь --- все в музыканты не годитесь.

19:12

А380726

Лешка Николаев может утереть сопли и понять, что он тоже никто в системе судейства, понторез неадекватный

18:36

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