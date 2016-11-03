Сухине объявили об увольнении из РФС

Как стало известно "СЭ", сегодня новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский провел совещание с сотрудниками, озвучил цели и задачи работы и объявил имена тех, кто не войдет в его команду и будет уволен. Покидают свои должности Станислав Сухина, работавший одним из заместителей главы ДСИ, Юрий Фокин, Евгений Волнин и Анатолий Цветнов.

Новый состав департамента, возможно, определится в ближайший понедельник, когда с потенциальными кандидатами встретятся Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев. (Александр БОБРОВ)

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