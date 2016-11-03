Станислав Сухина: "Покидаю Департамент судейства и инспектирования"

Заместитель главы Департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина подтвердил "СЭ", что покидает свой пост. Сегодня новый руководитель ДСИ Андрей Будогосский провел совещание с сотрудниками, озвучил цели и задачи работы и объявил имена тех, кто не войдет в его команду и будет уволен. Помимо Сухины покидают свои места Юрий Фокин, Евгений Волнин и Анатолий Цветнов.

Новый состав департамента, возможно, определится в ближайший понедельник, когда с потенциальными кандидатами встретятся Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев.

– Действительно ли вы покидаете свою должность?

– Да.

– Инспектировать матчи продолжите?

– Считаю, что достоин этого. (Сергей АСТАХОВ)

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