Станислав Сухина: "Покидаю Департамент судейства и инспектирования"

Заместитель главы Департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина подтвердил "СЭ", что покидает свой пост. Сегодня новый руководитель ДСИ Андрей Будогосский провел совещание с сотрудниками, озвучил цели и задачи работы и объявил имена тех, кто не войдет в его команду и будет уволен. Помимо Сухины покидают свои места Юрий Фокин, Евгений Волнин и Анатолий Цветнов.
Новый состав департамента, возможно, определится в ближайший понедельник, когда с потенциальными кандидатами встретятся Будогосский и генеральный директор РФС Александр Алаев.
– Действительно ли вы покидаете свою должность?
– Да.
– Инспектировать матчи продолжите?
– Считаю, что достоин этого. (Сергей АСТАХОВ)
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