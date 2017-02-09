Сергей Силкин: "Виктор Чанов был вторым вратарем после Дасаева"

Бывший защитник и тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Ушел из жизни наш выдающийся футболист, - сказал Силкин. - Виктор Чанов был замечательным спортсменом. Хорошо защищал ворота. В составе сборной СССР он ездил на престижные соревнования, в том числе сыграл в финале чемпионата мира в Японии. Фактически он был вторым вратарем после Дасаева. Мне хочется выразить слова поддержки и соболезнования родственникам. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова