10:27 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Сергей Силкин: "Виктор Чанов был вторым вратарем после Дасаева"

0
0
0
2

Бывший защитник и тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Ушел из жизни наш выдающийся футболист, - сказал Силкин. - Виктор Чанов был замечательным спортсменом. Хорошо защищал ворота. В составе сборной СССР он ездил на престижные соревнования, в том числе сыграл в финале чемпионата мира в Японии. Фактически он был вторым вратарем после Дасаева. Мне хочется выразить слова поддержки и соболезнования родственникам. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

SP2

Да, главное сказать, что Дасаев первый... ((( Хотя Чанов и сильнее был и сыграннее с защитой сборной.

12:01

saiga

Силкин ерунду городит. Чанов как вратарь был на голову сильнее Дасаева, который придумал трусливое прыгание в ноги нападающим ногами вперед.

11:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ