Сборная России в 10-й раз выиграла Кубок легенд

Сборная России обыграла Португалию (8:4) в финале 10-го розыгрыша Кубка легенд. Для команды под руководством Валерия Гладилина эта победа стала 10-й подряд. Португальцы, в свою очередь, вышли на второе место по числу участий в решающих матчах турнира для ветеранов (3). Третье и четвертое места по этому показателю делят Испания и Украина.

Кубок Легенд

Сборная России – Сборная Португалии – 8:4

Голы: Хлестов (1:0), Титов (2:0), Мигел (2:1), Манише (2:2), Смертин (3:2), Барбоза (3:3), Павлюченко (4:3), Титов (5:3), Широков (6:3), Широков (7:3), Мендеш (7:4), Головской (8:4).

Сборная России: Филимонов, Корнаухов, Ковтун, Смертин, Аленичев, Титов.

Запасные: Хлестов, Головской, Павлюченко, Кирьяков, Широков, Алдонин,

Сборная Португалии: Сантуш, Мейра, Манише, Феррейра, Саброза, Асиш

Запасные: Роша, Мигел, Манише, Баштуш

4 февраля. Москва. МСА "Лужники".