Сборная России в 10-й раз выиграла Кубок легенд

Сборная России обыграла Португалию (8:4) в финале 10-го розыгрыша Кубка легенд. Для команды под руководством Валерия Гладилина эта победа стала 10-й подряд. Португальцы, в свою очередь, вышли на второе место по числу участий в решающих матчах турнира для ветеранов (3). Третье и четвертое места по этому показателю делят Испания и Украина.
Кубок Легенд
Сборная России – Сборная Португалии – 8:4
Голы: Хлестов (1:0), Титов (2:0), Мигел (2:1), Манише (2:2), Смертин (3:2), Барбоза (3:3), Павлюченко (4:3), Титов (5:3), Широков (6:3), Широков (7:3), Мендеш (7:4), Головской (8:4).
Сборная России: Филимонов, Корнаухов, Ковтун, Смертин, Аленичев, Титов.
Запасные: Хлестов, Головской, Павлюченко, Кирьяков, Широков, Алдонин,
Сборная Португалии: Сантуш, Мейра, Манише, Феррейра, Саброза, Асиш
Запасные: Роша, Мигел, Манише, Баштуш
4 февраля. Москва. МСА "Лужники".
Сборная ветеранов @TeamRussia победила Португалию @selecaoportugal со счетом 8:4 и стала победителем юбилейного розыгрыша турнира #КубокЛегенд 👏👏👏– Сборная России (@TeamRussia) 4 февраля 2018 г.
Браво!!! 🏆🥇⚽ pic.twitter.com/JHJUheOawR
Писака
Павлюченко и Широков ветераны?
17:17
баламошка
Красавцы. Проигрывали португалам 1-7, но теперь отрываются на стариках. Герои хреновы. Хотелось бы глянуть на средний возраст команд-участников.
16:57