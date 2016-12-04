Российские политики под руководством Газзаева разгромили сборную мира на Парламентских играх

Российские политики выиграли VII Международные парламентские игры, сообщает ТАСС. Финалом соревнований стал футбольный гала-матч сборной России против сборной мира (4:1). Команду мира представляли политики из Белоруссии, Латвии и Сербии.

- Понадобилось провести всего две тренировки в последнюю неделю, вот и вся подготовка, - сказал главный тренер российской команды Валерий Газзаев. - В целом хочу сказать, что российские парламентарии-футболисты сыграли дисциплинированно. В итоге получилось все слаженно и четко. В сборной России были представлены все фракции, это сближает. То же самое касается наших зарубежных коллег. Поэтому в целом можно констатировать, что победила дружба.

Россияне одержали победу в общем зачете на VII Международных парламентских играх. В соревнованиях приняли участие команды из семи стран - Белоруссии, Сербии, Хорватии, Армении, Латвии, Литвы и России. Помимо футбола, прошли турниры по шахматам, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, большому теннису и бильярду. Россияне выиграли во всех видах спорта, кроме настольного тенниса, где первенствовала Латвия.