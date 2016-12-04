17:56 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Российские политики под руководством Газзаева разгромили сборную мира на Парламентских играх

0
0
0

Российские политики выиграли VII Международные парламентские игры, сообщает ТАСС. Финалом соревнований стал футбольный гала-матч сборной России против сборной мира (4:1). Команду мира представляли политики из Белоруссии, Латвии и Сербии. 

- Понадобилось провести всего две тренировки в последнюю неделю, вот и вся подготовка, - сказал главный тренер российской команды Валерий Газзаев. - В целом хочу сказать, что российские парламентарии-футболисты сыграли дисциплинированно. В итоге получилось все слаженно и четко. В сборной России были представлены все фракции, это сближает. То же самое касается наших зарубежных коллег. Поэтому в целом можно констатировать, что победила дружба. 

Россияне одержали победу в общем зачете на VII Международных парламентских играх. В соревнованиях приняли участие команды из семи стран - Белоруссии, Сербии, Хорватии, Армении, Латвии, Литвы и России. Помимо футбола, прошли турниры по шахматам, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, большому теннису и бильярду. Россияне выиграли во всех видах спорта, кроме настольного тенниса, где первенствовала Латвия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3839757

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ