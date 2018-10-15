Пресс-служба РФС: "Мутко не покидал пост президента РФС, а только приостановил деятельность"

Пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров прокомментировал "СЭ" ситуацию с тем, кто на данный момент является президентом организации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФИФА потребовала у РФС в срочном порядке переизбрать президента.

- Сейчас в информационном пространстве ходит достаточно много различных слухов по поводу изменений в руководстве Российского футбольного союза, - сказал Владимиров "СЭ". - На самом же деле ничего нового в этом плане мы сказать не можем. На сайте РФС президентом организации значится Виталий Леонтьевич Мутко, потому что этот пост он не покидал, а только на время приостановил деятельность. Александр Александрович Алаев продолжает исполнять функции генерального директора/генерального секретаря, а также является исполняющим обязанности президента по причине, озвученной мною ранее. Иные слухи мы не комментируем.

- Что касается ближайшего заседания исполкома РФС, то его дата пока не определена, но в плановом режиме он должен состояться в октябре-ноябре, о чем мы сообщим дополнительно, - отметил Владимиров. (Илья Андреев)

Мутко занимал пост президента РФС с 2005 по 2009 год, а в 2015-м снова был выбран главой организации.