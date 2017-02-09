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Олег Саленко: "Виктор Чанов - легендарный вратарь"

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Экс-нападающий сборной России Олег Саленко высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Бывший голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Смерть Виктора Чанова стала для меня неожиданностью, – сказал Саленко. – Очень жаль, что так произошло. У него всегда было крепкое здоровье. Витя был очень хорошим человеком и ответственным футболистом, сыграл важную роль и для сборной, и для киевского "Динамо".

Виктор выступал вместе с нами за команду ветеранов. Последний раз мы виделись как раз на матче ветеранов около года назад. Виктор Чанов – легендарный вратарь. В то время так играли только он и Дасаев. Я хорошо знал семью Вити. Выражаю свои соболезнования. Это огромная утрата. Хочется, чтобы наши футболисты жили подольше. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова

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