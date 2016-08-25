Олег Романцев: "Я, как и Газзаев, за отмену лимита"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал инициативу кандидата в президенты РФС Валерия Газзаева, который предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате России, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Ранее Газзаев предложил "немедленно отменить лимит".
– РФС должен возглавить футбольный человек, – сказал Романцев. – Газзаев мобилен, энергичен, доступен. Он всегда отвечает на телефонные звонки. Его знания и опыт даже не обсуждаются – он многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА.
Я тоже за то, чтобы отменить лимит на легионеров. Достаточно вспомнить, как повели себя некоторые игроки после чемпионата Европы.
Berkut-7
ДА все мы помним , что у Романцева Мукунка хороший, поэтому ради Мукунок он готов отменить лимит и завозить их сюда пачками ,в одной Нигерии живет 200 млн человек , такеи возможности скаутинга, просто шикарно
16:10 25 августа
Platinum1991
Лимит не надо ОТМЕНЯТЬ! Дело не в лимите, а в квалификации тренеров! Лимит надо УЖЕСТОЧИТЬ и пусть россияне играют и учатся играть!!!
13:21 25 августа
Platinum1991
Виталий Мутко уверенно руководит и направляет! Именно и благодаря усилиям, которые предпринимает Виталий Мутко - Россия уверенно и отлично подготовится к чемпионату Мира по футболу 2018 года, а ДЕМАГОГУ Романцеву мы НЕ ВЕРИМ!
13:13 25 августа
spetrov
Можно по-разному относиться к Олегу Ивановичу как человеку, но вроде бы его квалификация как тренера сомнений не вызывает ни у кого.
12:57 25 августа