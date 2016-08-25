Олег Романцев: "Я, как и Газзаев, за отмену лимита"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал инициативу кандидата в президенты РФС Валерия Газзаева, который предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате России, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Ранее Газзаев предложил "немедленно отменить лимит".

– РФС должен возглавить футбольный человек, – сказал Романцев. – Газзаев мобилен, энергичен, доступен. Он всегда отвечает на телефонные звонки. Его знания и опыт даже не обсуждаются – он многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА.

Я тоже за то, чтобы отменить лимит на легионеров. Достаточно вспомнить, как повели себя некоторые игроки после чемпионата Европы.